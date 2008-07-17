Позашляховик і ВАЗ не порозумілися: 3 трупи, 2 особи травмовані (фото)

Три особи загинули, ще дві травмовані внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ Криму, аварія за участю двох автомобілів сталася сьогодні на автодорозі Чорноморське – Євпаторія.

Відбулося лобове зіткнення позашляховика «Опель» і автомобіля ВАЗ. Причини аварії з`ясовуються.

Загинули водій і двоє пасажирів «Жигулів» - жителі Криму.

Водія і пасажира «Опеля» - жителів Донецька - доправили в євпаторійську лікарню.

Фото Управління ДАІ Криму