Вчені зробили важливе відкриття щодо долі Трої

Це місце набуло широкої популярності завдяки зв’язку з гомерівською "Іліадою" і в 1998 році було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Археологи, які працюють у стародавньому місті Троя в Туреччині, де знаходиться затонуле місто, виявили залишки агори віком 2800 років, що дозволило отримати нові відомості про трансформацію поселення після епохи бронзи. Про це пише The Daily Galaxy.

Розкопки ведуться поруч із південними воротами Трої VI - важливої частини міста епохи бронзи. Дослідження зосереджено на зв’язку між Троєю бронзового століття та пізнішим поселенням Іліон, що розвивалося в архаїчний і класичний періоди.

Історія Трої налічує близько 5000 років: місто неодноразово руйнувалося й відновлювалося внаслідок військових конфліктів, пожеж та землетрусів.

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Зазначається, що це місце набуло широкої популярності завдяки зв’язку з гомерівською "Іліадою" і в 1998 році було включено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Втрачена торгова площа Трої

Нещодавно виявлена агора (торгівельна площа) розташована перед південними воротами Трої VI. Археологи досліджують цю ділянку з 2014 року, прагнучи краще зрозуміти, як раннє поселення епохи бронзи було пов’язане з пізнішим містом Іліон.

За словами Рейхана Керпе, заступника керівника розкопок у Трої, дослідники вважають, що в епоху пізньої бронзи ця територія слугувала ринком. Вона зазначила, що згодом це саме місце використовували поселенці, які прибули сюди приблизно через 80–90 років після того, як Троя бронзової доби була покинута мешканцями. Вона сказала:

"Ми вважаємо, що в епоху пізньої бронзи тут розташовувався ринок. Ця агора була відроджена поселенцями, які прийшли сюди приблизно через 80–90 років після того, як Троя бронзової доби була покинута".

Важливо, що це відкриття свідчить про те, що це місце зберігало своє значення для наступних мешканців, які зводили нові споруди поверх давніших залишків. Схоже, що вони не стали повністю замінювати раннє поселення, а інтегрували елементи колишнього міста в структуру свого власного поселення.

Стародавнє місто, що пережило епоху бронзи

Під час розкопок було виявлено фрагменти стін, житлових будинків та брукованої дороги, що вела від нижнього міста до південних воріт. Ці знахідки допомагають дослідникам визначити, яка діяльність велася на цьому місці після завершення епохи бронзи.

За словами Керпе, фрагменти кераміки та амфори, виявлені разом з архітектурними залишками, були датовані ранньою залізною добою. Ці знахідки свідчать про те, що після завершення епохи Трої бронзової доби місто не залишалося покинутим протягом тривалого часу.

Залишки споруд також вказують на те, що частини стін Трої VI використовувалися повторно. Поверх цих більш ранніх конструкцій зводилися нові будинки, що свідчить про те, що наступні громади пристосовували збережені міські споруди до своїх потреб. Керпе пояснив:

"Це означає, що після бронзової доби Троя не була покинута надовго".

Він додав, що нові поселенці будували свої будинки поверх старих руїн і, можливо, використовували деякі зі збережених стін.

Отримані дані надають археологам додаткову інформацію про перехід між різними етапами історії Трої - періоду, який досі залишався недостатньо вивченим.

Назва Трої зберігалася протягом століть

Цікаво, що розкопки також проливають світло на взаємозв’язок між стародавніми назвами, що стосуються цього місця. Дослідники вважають, що пізніші мешканці називали своє поселення Іліос або Іліон, зберігаючи тим самим спадкоємність із колишнім виглядом міста.

Керпе зазначив, що поселенцям була відома колишня назва міста - Вілуса, і що пізніша назва допомогла зберегти пам’ять про стародавнє поселення.

Керівником поточного проекту розкопок є Рюстем Аслан, який очолює Комітет з розкопок Трої. Як пояснили учасники експедиції, роботи проводяться більш детально й на меншій площі порівняно з попередніми дослідженнями, включаючи ті, що були розпочаті ще Генріхом Шліманом.

Вчені продовжать вивчення залишків, виявлених біля південних воріт, щоб краще зрозуміти взаємозв’язок між Троєю бронзової доби, поселенням ранньої залізної доби та пізнішим Іліоном. Роботи, що проводяться, доповнюють новими відомостями довгу й складну історію одного з найвідоміших міст стародавнього світу.

Новини археології

Раніше повідомлялося, що третина залізних прикрас, знайдених у гробницях Греції та Криту, була виготовлена з металу, що впав із космосу. Ймовірно, це залізо мало немісцеве походження, що лише підсилює його символічне значення.

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