Україна прорвала російську 'зону ураження' і повернула свої танки в бій, - The Telegraph

Танки, оснащені додатковою бронею для захисту від дронів, супроводжувалися важкими бомбардувальниками-дронами FPV "Вампір" та розвідувальними дронами.

Понад два роки будь-який танк, що наважувався наблизитися до лінії фронту в Україні, вистежувався безпілотними літальними апаратами та знищувався.

Як пише The Telegraph, всупереч усім очікуванням, українські танки цього літа знову рушили до поля бою й вистояли.

Зазначається, що ретельно продумана стратегія цілеспрямованих атак українських безпілотних підрозділів та спецназу допомогла відкинути російські війська та розчистити шлях для важкої бронетехніки.

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Танки - деякі з яких, як вважають, є британськими Challenger 2 - відіграли ключову роль у великому контрнаступі під Олександрівкою, в результаті якого Україна відвоювала 745 квадратних кілометрів території.

Переміщення танків зайняло вісім місяців. Спочатку Україна атакувала лінії постачання, завдаючи ударів по російських конвоях на відстані до 160 кілометрів у тилу фронту.

Потім Київ почав прослуховувати: українські підрозділи зламали телефони російських солдатів і прочитали їхні панічні повідомлення на кшталт "це було близько" про вибух неподалік, щоб визначити їхнє місцезнаходження та відповідним чином скоригувати артилерійське вогонь.

Водночас групи безпілотників переслідували російські екіпажі, доки ті не відступили. Лише після цього українська піхота просунулася вперед, прослизнувши пішки через ворожі лінії та розчистивши шлях для танків, які потім просунулися з тилу.

Важливо, що танкові підрозділи вели вогонь по російських позиціях і допомогли утримати відвойовані Україною території.

При цьому цей підхід поширюється за межі Олександрівки. Цього тижня 475-й штурмовий полк України опублікував відеозапис атаки двох танків на російські позиції в Ольховатці під Харковом.

Танки, оснащені додатковою бронею для захисту від дронів, супроводжувалися важкими бомбардувальниками-дронами FPV "Вампір" та розвідувальними дронами.

Вони наїхали на легкі міни, відкрили вогонь прямо по будівлях, де переховувалася російська піхота, а потім відступили. За даними полку, танки повернулися неушкодженими. У статті зазначено:

"Це був скоріше набіг, ніж наступ, але він показав, що бронетехніка вціліла там, де ще недавно вона майже напевно була б знищена".

Аналітики заявили, що ця стратегія продемонструвала: важка бронетехніка, як і раніше, має право на існування на полі бою, коли підрозділам вдається вичерпати зону ураження поблизу лінії фронту.

Війна в Україні

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Україні розробили нову систему захисту від ударних дронів, керованих через оптоволоконний кабель. Комплекс "Чагарник" покликаний фізично перерізати лінію зв’язку безпілотника, що дозволяє протидіяти апаратам, які не вдається придушити засобами радіоелектронної боротьби.

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