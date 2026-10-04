Медведєв висунув три вимоги Росії для миру з Україною: чого хоче Кремль

Москва вимагає нейтрального статусу України, відмови від "націоналістичного курсу" та передачі чотирьох областей під російську юрисдикцію.

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв назвав три умови, які Москва вважає необхідними для "стійкого миру" з Україною. Серед них – нейтральний і без’ядерний статус української держави, відмова Києва від "націоналістичного курсу" та передача Росії Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Про це він заявив в інтерв’ю Держтелерадіо Ірану, цитують російські пропагандистські медіа.

За словами Медведєва, ці вимоги не є новими. Він зазначив, що їх раніше озвучував російський диктатор Володимир Путін під час засідання колегії МЗС Росії.

Які три умови висунула Москва

Першою вимогою Медведєв назвав нейтральний, без’ядерний та незалежний статус України. На його думку, це передбачає повернення до положень Конституції, Декларації про державний суверенітет та інших документів 1990-х років.

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Другою умовою він назвав відмову Києва від "націоналістичного курсу нинішнього режиму" та засудження заборони російської мови й "усього російського". Ситуацію з російською мовою в Україні Медведєв охарактеризував як "за межею добра і зла".

Третя вимога стосується територій. Москва наполягає на передачі під російську юрисдикцію Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, які Росія внесла до своєї Конституції, хоча повністю їх не контролює.

Медведєв заявив, що домогтися виконання цих умов можна дипломатичним шляхом, а за відсутності домовленостей Росія діятиме військово.

Що Путін вимагав від України раніше

14 червня 2024 року Володимир Путін під час виступу на колегії МЗС РФ заявив, що Росія припинить бойові дії та розпочне переговори, якщо Україна виведе війська з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Серед інших вимог російського керівництва були відмова України від вступу до НАТО, нейтральний і без’ядерний статус, визнання окупованих територій російськими та скасування західних санкцій.

1 жовтня на форумі "Валдай" Путін підтвердив, що нейтральний статус України залишається однією з цілей Росії. У новому інтерв’ю Медведєв повторив позицію Москви щодо статусу України, мовного питання та територіальних претензій.

У вересні речник Кремля Дмитро Пєсков також заявляв, що позиція Росії щодо умов завершення війни, озвучена Путіним у червні 2024 року, залишається незмінною.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв УНІАН, переговори адміністрації президента США Дональда Трампа з Росією щодо припинення війни в Україні розширилися і тепер включають можливу багатомільярдну угоду щодо активів російської нафтової компанії "Лукойл". До переговорів безпосередньо залучені спеціальні посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Раніше Україна запропонувала міжнародним партнерам енергетичне перемирʼя з Росією, яке зупинить знищення критичної інфраструктури, особливо напередодні зими.

ISW зазначає, що посадовці Кремля фактично відкинули запропонований США і Україною обмежений режим припинення вогню в енергетичній галузі.

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