Дрони атакували військовий аеродром у Адигеї, там спалахнула пожежа

Цей аеродром використовує російська військова авіація.

У ніч на 4 жовтня дрони масово атакували Республіку Адигея у Росії, під ударом опинився військовий аеродром біля Майкопа.

Як пише Exilenova+, місцеві мешканці повідомляли, що атака безпілотників почалася після 1 години ночі та тривала аж до ранку. Російські монітори повідомляли про фіксацію дронів та активну роботу засобів протиповітряної оборони в регіоні та районі аеродрому.

На кадрах, опублікованих після атаки, видно пожежу. Повідомляється, що горить військовий аеродром "Ханська", що розташований за 6 км від Майкопа. Пожежу також підтвердили дані NASA FIRMS із геостаціонарної орбіти.

Відео дня

Цей аеродром використовує російська військова авіація. Відстань від об’єкта до підконтрольної Україні території складає близько 500 км.

Першопочатково на аеродромі базувалися навчальні авіаційні підрозділи, зокрема 761-й навчальний авіаполк, а після його розформування у 2009 році сформували 272-гу навчальну авіаційну базу.

Аеродром уже ставав ціллю українських ударів, зокрема, у грудні минулого року. Тоді повідомлялося, що російські загарбники використовують військовий аеродром "Ханська" для дозаправки авіації та завдання ракетно-бомбових ударів по Україні.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 20 вересня безпілотники масово атакували Москву та Московську область. У результаті на території логістичного технопарку "Соф’їно" та на НПЗ у Капотні спалахнули масштабні пожежі.

А в ніч на 2 жовтня дрони масово атакували Волгоград, внаслідок чого в районі місцевого нафтопереробного заводу (НПЗ) та хімічного заводу "Каустик" спалахнули пожежі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна планує посилити удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на нову тактику авіаударів Москви по енергетиці та мостах.

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