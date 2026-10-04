У лісі знайшли телефони 1939 року: вони пролежали в землі понад 80 років

Ці військові телефони, ймовірно, використовувалися Військом Польським під час кампанії 1939 року. Пристрої дивом збереглися.

У лісі поблизу польського Сохачева пошуковці зробили знахідку, пов’язану з подіями вересня 1939 року. Представники Сохачевської групи дослідників історії та Історично-експлораційного товариства VIS спільно виявили два польові військові телефони, ймовірно, типу AP-27. Про це пише Focus.pl.

Пристрої пролежали в землі понад 80 років, однак збереглися у напрочуд хорошому стані. Разом із телефонами пошуковці знайшли гільзи від гвинтівок, пряжку від рюкзака, солдатський жетон та монети. Водночас саме два польові телефони стали найважливішою знахідкою експедиції.

Кому могли належати телефони

За попередніми даними, знайдені пристрої могли бути телефонами AP-27, які використовувало Військо Польське. Точно встановити, до якого підрозділу вони належали, поки не вдалося.

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Розташування знахідки дозволяє припускати, що телефони могли належати одному з підрозділів армії "Лодзь". Їх знайшли неподалік маршруту пересування польських військ та території, де польські солдати вели бойові дії.

Обидва пристрої лежали близько один до одного. Польові телефони відігравали важливу роль у системі військового зв’язку: за їхньою допомогою підтримували контакт між командними пунктами та підрозділами, які перебували безпосередньо на місцевості.

Тому знахідка може допомогти дослідникам краще зрозуміти, як працювала військова система зв’язку під час боїв і якими маршрутами пересувалися польські підрозділи в цьому районі.

Що відбувалося біля Сохачева у 1939 році

Сохачев та його околиці у вересні 1939 року стали місцем інтенсивних бойових дій. Район був пов’язаний із битвою над Бзурою, яка розпочалася 9 вересня за участю армій "Познань" та "Помор’я".

У наступні дні польські війська намагалися пробитися в напрямку Варшави, а Сохачев став одним із важливих пунктів на їхньому шляху. Особливо запеклі бої в районі міста тривали у другій половині вересня.

Дослідники зазначають, що навіть невеликі предмети, які нині знаходять у землі, можуть допомагати відтворювати перебіг бойових дій. Гільзи, елементи спорядження та засоби зв’язку здатні вказувати на місця перебування конкретних військових підрозділів і напрямки їхнього переміщення.

Знайдені телефони вже належним чином убезпечили. Їхній стан для пристроїв 1939 року дослідники називають надзвичайним.

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