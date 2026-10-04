Вчені зафіксували сигнал із глибокого космосу: він може допомогти знайти позаземне життя

Вчені впевнені, що це полярне сяйво, спричинене надзвичайно потужним магнітним полем.

Радіохвилі, що випромінюються з чужої планети, можуть стати новим інструментом у пошуках життя в інших куточках Всесвіту. Астрономи помітили ці хвилі, що виходять від явища, схожого на полярне сяйво на полюсах Бети Живописця b – планети, яка обертається навколо зірки на відстані понад 63 світлових років від Землі.

На думку дослідницької групи, це сяйво, ймовірно, спричинене потужним магнітним полем. Якщо це так, то це стане першим підтвердженим магнітним полем на планеті за межами нашої Сонячної системи, і це може бути передвісником відкриття нових світів, здатних підтримувати життя, пише The New York Times.

"Це справді дуже захоплююче. Ніхто раніше не бачив такого радіовипромінювання від планети", – заявила Імке де Патер, планетолог із Каліфорнійського університету в Берклі, яка не брала участі в роботі.

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Магнітне поле Землі захищає атмосферу планети – і умови для життя на поверхні – від того, щоб її не здуло потоком випромінювання, що виходить від Сонця. Почасти тому астрономи так прагнуть знайти такі поля у чужих світах. "Придатність для життя – мабуть, одна з головних причин, чому нас цікавлять магнітосфери", – зазначила Іветта Сендес, астроном з Університету Орегону, одна з авторів роботи.

Пошук магнітних полів чужих світів дуже важливий

Виявити магнітні поля на чужих світах складно, але один із прийомів – шукати радіовипромінювання від планет. Магнітне поле спрямовує електрони до полюсів планети, викликаючи полярні сяйва, подібні до тих, що ми бачимо у світах нашої Сонячної системи. Коли ці електрони стикаються з полюсами, вони можуть відскакувати назад, випромінюючи радіохвилі.

Кевін Ортіс Себальос, аспірант Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики в Кембриджі, штат Массачусетс, та його колеги розпочали з пошуку радіовипромінювання від різних зірок за допомогою радіотелескопа MeerKAT. MeerKAT – це система з 64 антен, розміщених у національному парку Міркат у Південній Африці, і один із найсучасніших радіотелескопів у світі.

У 2025 та на початку 2026 року команда щось помітила біля Бети Живописця b. Планету відкрили у 2008 році за допомогою прямої зйомки: астрономи побачили слабкий спалах світла від планети, що затуляв світло її набагато яскравішої материнської зірки. Вона майже вдвічі більша за Юпітер і приблизно в 12 разів масивніша.

Наступні спостереження у травні цього року допомогли команді точно визначити радіовипромінювання від Бети Живописця b, яке, за словами Себальоса, відповідає "дуже сильній магнітній активності". "Ми змогли розрізнити положення зірки та планети й з’ясувати, що випромінювання походить саме від планети, – підкреслив Себальос. – Ми справді розширюємо межі можливостей такого телескопа".

Частота радіохвиль розкриває можливу силу магнітного поля

У Землі частота радіохвиль становить близько 0,5 гауса – це крихітна частка від сили простого магніту. У Юпітера воно потужніше – до 14 гаусів. У порівнянні з цим, у Бети Живописця b сила магнітного поля має бути "надзвичайною" – не менше 1250 гаусів, заявив Себальос.

Мері Кнапп, планетолог із Массачусетського технологічного інституту, яка не брала участі в роботі, назвала відкриття "досить надійним результатом". Натяки на магнітні поля екзопланет ми вже бачили раніше, але досі не було прямого виявлення. "Я сподіваюся, що це лише початок", – підкреслив доктор Кнапп.

Магнітне поле Бети Живописця b за силою було б порівнянне з полями великих об’єктів, відомих як коричневі карлики – зірки, що не сформувалися, маса яких сягає 80 мас Юпітера.

Але чому саме воно має бути таким сильним – поки що незрозуміло. Це може бути пов’язано з молодістю планети, якій ледь виповнилося 25 мільйонів років, заявив Себальос. Молоді планети гарячіші, а отже, у них більше енергії, щоб приводити в рух динамо-машину, яка живить магнітне поле.

Або ж поле може бути спричинене чимось більш гіпотетичним – наприклад, супутником, що обертається навколо планети. У нашій Сонячній системі супутник Юпітера Іо живить його полярні сяйва, викидаючи заряджені частинки зі своїх численних вулканів в атмосферу планети. Однак жодних переконливих доказів існування супутника навколо Бети Живописця b поки що не знайдено.

Чому ще вчених цікавлять магнітні поля інших планет

Окрім придатності для життя, астрономів хвилюють чужі магнітні поля ще й тому, що вони дають змогу людям по-особливому досліджувати надра далеких планет. Ми знаємо, що ці поля зазвичай утворюються внаслідок обертання ядра планети, тому цілком імовірно, що щось подібне відбувається й усередині Бети Живописця b. "У вас є гігантська динамо-система, яка створює це гігантське магнітне поле", – зазначив доктор Сендес.

У майбутньому астрономи хочуть дослідити на наявність магнітних полів і менші за розміром планети. Але у скелястих планет на кшталт Землі поля були б набагато слабкішими, а атмосфера нашої планети – "як абсолютно непрозора стіна", що блокує їхнє радіовипромінювання, заявив Себальос.

Щоб їх виявити, потрібно було б розмістити радіотелескопи в космосі або на зворотному боці Місяця. А доти оцінювати простіше буде гігантські світи – такі, як Бета Живописця b. "Було справді чудово досліджувати це, – зазначив Себальос, – і нарешті виміряти магнітне поле екзопланети".

Раніше УНІАН повідомляв, що в NASA нібито знають дату кінця світу.

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