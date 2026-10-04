Премʼєр Чехії розкритикував допомогу Україні від Європи

За його словами, було б добре, якби війна якнайшвидше закінчилася.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш вважає, що Європа неправильно виділяє кошти для України. Про це він сказав у коментарі для Ceske Noviny.

"Я вважаю, що Європа, яка затвердила для України 377 мільярдів євро, мала б краще спрямувати ці кошти на відбудову України, а не на війну. І, на жаль, тут Сполучені Штати, (американський президент) пан (Дональд) Трамп, ведуть переговори з (російським президентом Володимиром) Путіним. Європа не веде діалогу, хоча деякі лідери вже кажуть, що слід це робити, тож я вважаю, що ніхто не хоче війни. Там гинуть люди, молоді українці – їх у Європі, не знаю скільки, 600–700 000, тож, мабуть, вони теж не хочуть воювати. Тому було б добре, якби цей військовий конфлікт якнайшвидше закінчився", - висловився політик.

За словами Бабіша, черга дійшла до світових та європейських лідерів, яким, як він вважає, поки що більше вигідно говорити про війну, ніж намагатися її припинити.

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Також у чеського премʼєра запитали щодо заяви посла Росії в Празі Анни Пономарьової про те, що уряд Чехії нібито помʼякшив свою антиросійську риторику. Однак Бабіш це заперечив.

Інші заяви премʼєр-міністра Чехії

Раніше Бабіш озвучив союзникам ідею щодо європейського "Залізного купола". Зокрема він запропонував європейську систему протиракетної оборони під назвою "Euro Patriot", засновану на ізраїльському протиповітряному щиті "Залізний купол".

"Ми маємо винести уроки з війни в Україні та шукати рішення, особливо у сфері захисту від балістичних ракет", - наголосив політик.

Також Бабіш назвав оптимального представника ЄС на переговорах з РФ. За його словами, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц має представляти Європейський Союз під час переговорів щодо припинення російської агресії проти України.

"Для мене це однозначно канцлер Німеччини Мерц, який має якимось чином очолити дипломатичну місію, спираючись на мандат Ради та Комісії", - зауважив чеський премʼєр.

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