У Молдові впали п’ять російських дронів і ракет: влада різко відреагувала

У Молдові впали три ракети та два безпілотники.

Під час нападу Росії на Україну 3 жовтня п’ять російських засобів повітряного нападу порушили повітряний простір Молдови, уламки впали на її територію. Як пише Politico, влада країни різко відреагувала на цей інцидент, МЗС викликало посла Росії.

"Ця війна небезпечно наближається до Молдови. Російські засоби повітряного нападу, зокрема ракети та безпілотники, порушили наш повітряний простір і вибухнули на нашій землі", – заявила президент Молдови Майя Санду.

Повідомляється, що загалом у період з 07:45 до 08:00 над країною пролетіли три ракети та два безпілотники; згодом їхні уламки було виявлено у східних районах Молдови – Хинчештському, Анієн-Нойському та Каушанському. На місце події було направлено поліцейських для забезпечення безпеки в зоні падіння уламків; внаслідок інциденту виникла пожежа, проте постраждалих немає.

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Також, за даними zdg.md, Міністерство закордонних справ викликало посла Росії в Кишиневі Олега Озерова та вручило йому ноту протесту

"МЗС наголошує на серйозності інциденту, який поставив під загрозу життя та безпеку громадян, а також призвів до пожеж і матеріальних збитків. Міністерство закликає Російську Федерацію поважати суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова та не допускати повторення подібних інцидентів", – йдеться у заяві.

Росія атакує кордони України з Європою

Так, вже кілька разів дрони атакували пункти пропуску на кордоні з Польщею.

У зв’язку з частішими атаками Україна обговорює з сусідніми державами можливість створення спільних пунктів пропуску на їхній території. Такий варіант розглядається для забезпечення безперебійної роботи логістики та прискорення руху товарів.

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