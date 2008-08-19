ДАІ розпочинає Всеукраїнський рейд

З 20 серпня по 20 вересня цього року проходитиме щорічний Всеукраїнський конкурс-рейд “Увага! Діти - на дорозі!”, оголошений за ініціативою Департаменту ДАІ МВС України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ, для проведення рейду традиційно обрано початок нового навчального року, якому властивий сплеск дитячого дорожньо-транспортного травматизму, викликаний тим, що упродовж періоду літнього відпочинку та оздоровлення школярі практично не беруть самостійної участі у дорожньому русі та, призабувши правила безпечного поводження на вулицях та дорогах, нерідко стають винуватцями дорожніх трагедій.

Тому у перші дні нового навчального року в усіх класах шкіл відбудуться Єдині уроки з вивчення правил дорожнього руху, які проведуть працівники ДАІ.

Крім того, в загальноосвітніх навчальних закладах відбудуться різноманітні тематичні конкурси та театралізовані уроки для молодших школярів, виставки дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху і виступи агітбригад загонів юних інспекторів руху (ЮІР). А поблизу навчальних закладів та пішохідних переходів чергуватимуть патрульні екіпажі ДАІ, громадські помічники ДАІ, а у вільний від занять час - юні інспектори руху.

В рамках рейду у Міжнародному дитячому центрі “Артек” пройде 32-й Всеукраїнський зліт ЮІР, учасниками якого стануть 270 кращих юних інспекторів з усіх куточків України, а в дитячому таборі ”Маяк” поблизу м. Євпаторії визначиться фіналіст 12-го Всеукраїнського конкурсу веселих і найкмітливіших юних інспекторів руху.