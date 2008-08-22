До Севастополя з Грузії повернувся лише один із кораблів ЧФ Росії

Малий ракетний корабель Чорноморського флоту Росії «Мираж», що разом з іншими кораблями російського флоту був задіяний у блокаді грузинського узбережжя під час останніх подій на Кавказі, сьогодні вранці повернувся до Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, корабель увійшов у Севастопольську бухту о 8.40. «Мираж» зустрічали, а потім супроводжували його рух бухтою два рейдових буксири ЧФ Росії.

На молу і біля пам’ятника Затопленим кораблям прихід корабля вітали декілька десятків активістів проросійських громадських організацій та політичних партій.

Водночас декілька активістів Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Студентське братство» під час прибуття російського корабля також неподалік пам’ятника Затопленим кораблям проводили акцію протесту проти участі кораблів ЧФ РФ у російсько-грузинському конфлікті.

Очікуване сьогодні повернення інших кораблів ЧФ РФ у Севастополь не відбулося, їхній прихід уже вкотре перенесено, тепер – на 24 серпня. Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, близьке до штабу ВМС України. За інформацією джерела, ЧФ РФ попередив українську сторону про нову дату перетину кордону, як того і вимагає указ Президента України від 13 серпня ц.р., за 72 години. Як планується, цієї неділі у Севастополь повернуться ракетний крейсер «Москва», сторожовий корабель «Сметливый», морські тральщики «Турбинист» і «Вице-адмирал Жуков».