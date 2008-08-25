Грач вже побачив нову еру і закликає підтримати Росію

Народний депутат України, перший секретар Кримського республіканського комітету КПУ Леонід ГРАЧ закликає «прогресивні сили України, країн СНД, далекого зарубіжжя підтримати Росію, яка захищає всіх слов`ян від американського диктату». Про це УНІАН повідомили в прес-службі депутата.

«Новою ерою в розстановці сил на геополітичній арені» назвав Л.ГРАЧ акт підтримки визнання парламентом Росії незалежності Південної Осетії та Абхазії. (УНІАН: 25 серпня Рада Федерації Росії одноголосно прийняла звернення до Президента РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА із закликом визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.)

Л.ГРАЧ назвав історичним це рішення. «Завдяки стійкості, мужності південноосетинів, абхазів, російських миротворців, військовослужбовців, позиції президента Російської Федерації Д.МЕДВЕДЄВА, відбувся історичний прорив у геополітичній, геостратегічній військовій операції із захисту південноосетинського і абхазького народів від диктату і геноциду грузинського агресора, - вважає лідер кримських комуністів. - ...Вибір південноосетинів і абхазів вистражданий сімнадцятьма роками пригноблення і боротьби за свої права, дев`ятьма війнами, ціною безпрецедентного кривавого геноциду, що забрав тисячі безневинних людських життів. На полі справедливої визвольної війни склали свої голови, захищаючи мир і спокій громадян, 106 російських військовослужбовців», - заявив Л.ГРАЧ.

Він вважає, що світова спільнота не може залишитися байдужою до цих страшних спроб знищити народ за його прагнення жити самостійно: «Організація Об`єднаних Націй повинна погодитися з вибором народу, що прийняв те рішення, яке вважав за потрібне прийняти, і закривати очі на волю народів Південної Осетії і Абхазії – значить, визнавати право інших на геноцид, на політику подвійних стандартів, сумний досвід чого світ вже отримав на Балканах».

Л.ГРАЧ заявив, що «визнання незалежності Південної Осетії і Абхазії стане завершуючим, логічним акордом в перемозі над світовим фашизмом, що піднімає голову».