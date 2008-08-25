Флагман Чорноморського флоту вийшов з Севастополя

Флагман Чорноморського флоту Росії - ракетний крейсер "Москва" сьогодні вийшов з Севастополя.

За даними російських ЗМІ, крейсер "Москва" вийшов у полігон бойової підготовки Чорноморського флоту для перевірки бортових систем зв`язку, радіотехнічного озброєння.

Раніше заступник начальника Генерального штабу Озброєних сил РФ генерал-полковник Анатолій НОГОВІЦИН заявив, що в Чорному морі біля берегів Грузії знаходяться вже дев`ять кораблів НАТО. А.НОГОВІЦИН виразив сумнів в тому, що ці кораблі доставляють тільки гуманітарні вантажі до Грузії.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня флагман ЧФ Росії повернувся до Севастополя з кавказького узбережжя. Крейсер очолював групу кораблів, які блокували грузинське узбережжя під час останніх подій на Кавказі.