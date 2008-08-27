У школах Криму - масові порушення норм пожежної безпеки

Близько половини закладів освіти Криму не відповідає в повному обсязі нормам пожежної безпеки, заявляє прес-служба Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського Главку МНС, напередодні нового навчального року співробітники міністерства перевірили всі освітні заклади Криму на пожежну безпеку. Особлива увага приділялася стану електрогосподарства, внутрішнього і зовнішнього протипожежного водопостачання, шляхам евакуації тощо.

За підсумками перевірок працівникам Міністерства освіти і науки Криму належить усунути понад 13 тисяч недоліків. До адміністративної відповідальності притягнуто 401 посадовця, заборонена експлуатація 92-х приміщень через порушення вимог правил пожежної безпеки.

«Близько 50% всіх кримських закладів освіти не відповідають у повному обсязі нормам пожежної безпеки», - заявив заступник начальника кримського Главку МНС Вадим ОНІЩЕНКО.