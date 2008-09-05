Тимошенко хоче замінити райдержадміністрації виконкомами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за необхідне шляхом зміни Конституції для децентралізації влади замінити райдержадміністрації виконавчими структурами районних рад.

“Обов`язково я вийду з такою ініціативою, і у Верховній Раді, я думаю, знайдеться конституційна більшість для того, щоб надати повноваження місцевим органам влади, місцевим органам самоврядування, дати можливість їм не згори отримувати керівників виконавчої влади, а робити це на місцях, і не мати районних державних адміністрацій, а мати виконкоми в кожній раді”, - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що саме таким чином можна забезпечити дієвість місцевої влади.