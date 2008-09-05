У Криму автівка перекинулася і впала у кар`єр: є жертви
09:48, 05 вересня 2008Крым
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Автоаварія в Сімферополі
У Сімферополі, в районі цегельного заводу, зіткнулися два автомобілі: "Ніссан" і ВАЗ-2103, - після чого ВАЗ перекинувся і впав у кар`єр.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій автівки ВАЗ (його особа встановлюється).
2 пасажіри цього легковика (1955 і 1956 років народження) шпиталізовані.
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