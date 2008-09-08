На Чатир-Даге горів ліс

Ціми вихідними на нижньому плато гори Чатир-Даг, на території Альмінського лісництва, горіло близько 2 га сухої трав`яної підстилки. Сили і засоби МНС для гасіння не використовувалися, пожежу вдалося локалізувати, зокрема, силами Кримського природного заповідника.

Крім того, повідомляє прес-служба МНС України в Криму, горіла лісова підстилка на території Бахчисарайського держлісгоспа. Причина пожежі - необережне поводження з вогнем невідомої особи. Збиток встановлюється.