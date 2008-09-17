Парламент Криму додав собі рік

Депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим підтримали зміни в статтю 22 Конституції АРК, що передбачають збільшення терміну повноважень кримського парламенту з 4-х до 5-ти років.

Як передає кореспондент УНІАН, дане рішення було ухвалене сьогодні на засіданні кримського парламенту.

Парламент автономії ухвалив викласти один з абзаців статті 22 Конституції АРК у такому вигляді: «Термін повноважень Верховною Рада Автономної Республіки Крим складає п`ять років» (УНІАН: у діючій редакції Конституції АРК він звучить так: «Термін повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим - чотири роки»).

У пояснювальній записці наголошується, що зміни вносяться у зв`язку з прийнятим Верховною Радою України законом «Про внесення змін до Конституції України», відповідно до якого, терміни повноважень українського парламенту і місцевих рад складають 5 років.

Ухвалу кримського парламенту вирішено направити у ВР України для затвердження законом України зміни в статтю 22 Конституції АРК.