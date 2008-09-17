Брифінг у прокуратурі
16:05, 17 вересня 2008Крым
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18 вересня - 14.00. Заступник прокурора Автономної Республіки Крим та працівники слідчого управління прокуратури проведуть брифінг з приводу закінчення розслідування злочинів співробітників ЛВМ на станції Сімферополь та направлення кримінальної справи стосовно 12 «перевертнів» до суду.
Брифінг відбудеться у приміщенні прокуратури Криму.
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