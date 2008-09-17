Брифінг у прокуратурі

18 вересня - 14.00. Заступник прокурора Автономної Республіки Крим та працівники слідчого управління прокуратури проведуть брифінг з приводу закінчення розслідування злочинів співробітників ЛВМ на станції Сімферополь та направлення кримінальної справи стосовно 12 «перевертнів» до суду. Брифінг відбудеться у приміщенні прокуратури Криму. Акредитація журналістів - (0652) 550-326.

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