На озері Донузлав - незаконний видобуток піску

Прокуратура Криму заявляє про незаконний видобуток піску на озері Донузлав (західне узбережжя півострова).

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Криму, в ході проведеної перевірки встановлено, що підприємства, які працюють на Донузлавському родовищі, видобувають пісок без необхідних дозволів, обов`язковість наявності яких закріплена статтею 125 Земельного кодексу України, статтею 18 Кодексу України «Про надра» і статтею 85 Водного кодексу України.

«Оскільки розробка родовища, не дивлячись на порушення, продовжується, прокуратурою організована перевірка з метою встановлення обсягів видобутку піску, після чого ухвалюватиметься рішення у порядку статті 97 Кримінально-процесуального кодексу», - наголошується в повідомленні.

Крім того, прокуратурою виявлені порушення при експлуатації морських судів, задіяних в роботах з видобутку піску. Зокрема, судна і буксири не мають спеціальних ліцензій і свідоцтв, повідомили в прес-службі відомства. Кримським транспортним прокурором внесено подання в Кримське регіональне представництво Держфлотінспекциі України з вимогою усунути порушення закону.