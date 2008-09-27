Чубаров: треба задовольнити право кримських татар на самовизначення

Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Рефат ЧУБАРОВ підкреслює, що питання відновлення прав кримськотатарського народу в Криму не можна зводити тільки до вирішення проблем облаштованості репатріантів.

Про це він заявив тижневику «Дзеркало тижня» (№36(715), 27 вересня - 3 жовтня).

«Не потрібно все зводити тільки до вирішення проблем облаштованості репатріантів, йдучи від потреби вибудовування «чіткої системи правових умов для реального відновлення прав народу», — вважає Р.ЧУБАРОВ.

«Я маю на увазі питання про право кримськотатарського народу на самовизначення», — говорить він.

«Форми є різні, і є світовий досвід реалізації цього права одним народом без обмеження прав інших. І коли відкладати це питання навіть в обговоренні — наслідки будуть іншими. Проблему Абхазії відкладали. Що маємо?», — заявив заступник голови Меджлісу.