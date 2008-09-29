У Чорному морі потонув харків`янин

У смт Партеніт (Алушта, Крим) під час купання в Чорному морі потонув 35-річний харків`янин.

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався цими вихідними в місці, не пристосованому для купання. «Там була наочна агітація про заборону купання», - йдеться в повідомленні кримського Главку МНС.

«Під час купання в морі чоловік зник з поля зору, через деякий час його тіло без ознак життя хвилею прибило до берега», - зазначили в МНС.

Причина смерті харків`янина буде встановлена після проведення судмедекспертизи.