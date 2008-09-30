У мусульман - свято розговіння

Сьогодні мусульмани всього світу відзначають одне з двох найбільших свят - свято розговіння. Свято Ораза-байрам означає завершення місяця Рамазан, під час якого мусульмани дотримуються суворого посту. Свято триває три дні (цього року – 30 вересня, 1-2 жовтня). Мусульмани відвідують мечеті, вітають один одного.

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим Леонід ЖУНЬКО привітав мусульман Криму зі святом Ораза-байрам.

"Щиро вітаю всіх кримчан, які сповідують Іслам зі святом завершення священного місяця Рамазана, - йдеться у привітанні кримського представника Президента. - Для кожного віруючого це свято - зв’язок з непередаваною радістю єдиновірців, це гармонія внутрішнього світу людини із Всесвітом та унікальна можливість для поповнення духовного досвіду".

"Ораза-байрам дозволяє відчути дух єднання й братерства та віддзеркалює високі ідеали морального вдосконалення і прагнення до милосердя та духовності. Це - безцінні якості, пов`язані з багатовіковим досвідом добросусідських відносин представників різних релігій і культур, які проживають у Криму. Вони сприяють зближенню людей, збереженню громадського миру й спокою, подальшому розвитку межконфессійного та культурного діалогу, зміцненню взаєморозуміння між людьми, створення гідних умов для гармонійного життя", каже Л.ЖУНЬКО.

Він побажав, щоб це свято принесло у кожну мусульманську родину радість, мир, спокій й затишок сімейного очага.