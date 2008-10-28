Кримський грибник-пенсіонер загинув

У Криму 78-річний місцевий житель, який пішов за грибами ще 22 жовтня і пропав, знайдений без ознак життя.

Як повідомили в прес-службі Головного управління МНС України в Криму, загиблий грибник був знайдений напередодні в районі села Червоний Рай біля виноградників.

Причина смерті встановлюється.

Нагадаємо, житель Алушти, 1930 року народження, пішов за грибами 22 жовтня і не повернувся. На пошуки чоловіка були направлені співробітники Контрольно-рятувальної служби.