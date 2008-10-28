Підвищення цін на ліки сталося через дистриб`юторів

Державна інспекція з контролю за цінами в Криму пояснює діями дистриб`юторів стрімке підвищення оптово-відпускних і роздрібних цін на ліки в автономії у жовтні.

Про це говориться в повідомленні інспекції, розміщеному сьогодні на офіційному сайті Міністерства економіки Криму.

За даними інспекції, ціни на ліки в Криму підскочили 8 жовтня (в порівнянні з цінами на 1 жовтня). «Підвищення цін на лікарські засоби сталося через підвищення цін дистриб`юторами, ціни виробника або митна вартість товару в цей період не змінювалися», - йдеться в повідомленні. Крім того, за станом на 15 жовтня (в порівнянні з 1 жовтня) підвищилися ціни виробників на деякі лікарські засоби. У зв`язку з цим в той період підвищилися ціни в роздрібній торгівлі, відзначили в інспекції.

За даними Держінспекції, за станом на 24 жовтня «спостерігається тенденція до зниження цін на ліки як виробниками, так і дистриб`юторами». «Внаслідок чого знижуються роздрібні ціни на лікарські засоби», - запевняють в Держінспекції з контролю за цінами в АР Крим.