Молоді «нашоукраїнці» проти «Російського маршу» в Севастополі

«Молодіжний Союз Наша Україна» закликає місцеві органи влади та правоохоронні органи не допустити проведення в Севастополі «Російського маршу» («Русского марша»).

«Молодіжний Союз Наша Україна стурбований інформацією про проведення в Севастополі 4 листопада 2008 року так званого «Російського маршу», - йдеться в заяві МСНУ.

Проведення цього дійства вкладається в сценарій дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Севастополі, який «останнім часом реалізується проросійськими фашистськими організаціями», кажуть молоді «нашоукраїнці». «Це й знищення меморіальної дошки на честь 90-ї річниці підняття над кораблями Чорноморського Флоту українських прапорів, незаконне встановлення статуї російської імператриці Катерини ІІ, яке відбулося влітку цього року, та нещодавне закидання цієї статуї жовтою та блакитною фарбами, а також роздування істерії із звинуваченням у «вандалізмі» всіх: від «молодих українських націоналістів» до Президента», - вважають члени МСНУ.

Тому вони закликають владу та правоохоронні органи не допустити проведення «шабашу під назвою «Російський марш» у Севастополі та запобігти «хуліганським діям його учасників».