Кримський УБОЗ ліквідував банду, що поставляла секс-рабинь до Туреччини

Співробітники кримського Управління по боротьбі з організованою злочинністю і правоохоронних органів Туреччини ліквідували міжнародну злочинну групу, що поставляла до Стамбула українок для занять проституцією.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, очолювала банду громадянка, яка постійно перебувала в Стамбулі. Вона приймала дівчат, розподіляла їх по квартирах, підбирала клієнтів. У підпорядкуванні керівниці групи були декілька вербувальниць у Криму і на Західній Україні - вони займалися підбором "кадрів".

Ще одна учасниця злочинної групи супроводжувала українок до Туреччини, в аеропорту Стамбула жінок зустрічали автомобілями двоє турецьких членів ОЗГ.

"Налагоджений злочинний механізм три роки безвідмовно діяв і приносив організаторам понад 10 тисяч доларів прибутку на місяць", - повідомили в кримській міліції.

Оперативники одержали інформацію, що злочинна група збирається переправити до Туреччини чергових дівчат. Українки після роз`яснювальний бесіди погодилися взяти участь у спецоперації УБОЗ. "Коли дівчат розміщували на стамбульських квартирах, пішли перші затримання. Спочатку турецька поліція заарештувала своїх співвітчизників – учасників ОЗГ, а потім у Стамбулі була затримана організаторка групи. Після чого хвиля арештів прокатилася і по Україні - в Севастополі і у Львові оперативники затримали решту учасників злочинної групи, включаючи вербувальниць"», - йдеться у повідомленні міліції Криму.

За фактом діяльності ОЗГ порушено кримінальну справу. Ведеться слідство.