2 райони постраждали через негоду
11:35, 24 листопада 2008Крым
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Кримські селяни сиділи без світла
Ленінський і Сакський райони Криму постраждали через негоду ціми вихідними.
У зв`язку з погіршенням погодних умов сталося пошкодження ліній електромереж, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.
5 населених пунктів Ленінського району – села Золоте, Белінське, Нижнезаморське, Верхнезаморське, Новомиколаєвка – залишилися без електропостачання. В цілому в ціх населених пунктах проживає більш як 2 тис. осіб.
У Сакському районі через негоду без електропостачання залишилися села Орєхове, Михайлівка, Володимірівка, Уютне. У цих населених пунктах проживає понад 11,4 тис. осіб.
Роботи по відновленню електропостачання в 2-х районах Криму вже завершені.
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