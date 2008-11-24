2 райони постраждали через негоду

11:35, 24 листопада 2008
Крым
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Кримські селяни сиділи без світла

Ленінський і Сакський райони Криму постраждали через негоду ціми вихідними.

У зв`язку з погіршенням погодних умов сталося пошкодження ліній електромереж, повідомляє прес-служба кримського управління МНС.

5 населених пунктів Ленінського району – села Золоте, Белінське, Нижнезаморське, Верхнезаморське, Новомиколаєвка – залишилися без електропостачання. В цілому в ціх населених пунктах проживає більш як 2 тис. осіб.

У Сакському районі через негоду без електропостачання залишилися села Орєхове, Михайлівка, Володимірівка, Уютне. У цих населених пунктах проживає понад 11,4 тис. осіб.

Роботи по відновленню електропостачання в 2-х районах Криму вже завершені.

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