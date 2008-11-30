Кримських студентів безкоштовно протестують на ВІЛ

1 грудня в Сімферополі студенти провідних кримських вузів зможуть пройти безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію.

1-2 грудня відбудеться інформаційно-просвітницька акція «Дізнайся про свій статус». Мета акції - привернення уваги громадськості до проблем розповсюдження епідемії ВІЧ/СНІДу в Україні.

В рамках проведення акції «Дізнайся про свій статус» планується розповсюдження матеріалів про проблему, роздача контрацептивів, консультація лікарів, психологів, безкоштовне анонімне експрес-тестування на ВІЛ-інфекцію та сифіліс.

Крім того, 1 грудня в центрі Сімферополі планується проведення акції «Молодь за життя без ВІЛ!». Зокрема, в рамках акції, студенти і волонтери із запаленими свічками в руках «утворять міжнародний символ боротьби з СНІДом».

Як відомо, 1 грудня - Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Довідка УНІАН. За рівнем розповсюдження ВІЛ-інфекції Кримська автономія посідає 6-е місце серед регіонів України (після Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Донецької областей і міста Севастополя).

За офіційними даними, в Криму зареєстровано близько 8,3 тис. ВІЛ-інфікованих і майже 2 тис. хворих на СНІД.

Найбільш вразливою групою в плані розповсюдження ВІЛ-інфекції, як і досі, залишається молодь у віці від 19 до 29 років.