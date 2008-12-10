Суд задовольнив вимоги прокурора і зобов´язав приватного підприємця виплатити до державного бюджету 2,2 мільйони гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Криму, при ввезенні на територію країни металопродукції бізнесмен не сплатив податок на додану вартість.

У судовому порядку прокурор довів обов`язок підприємця здійснити необхідні в такому разі виплати.

Загалом поточного року за позовами прокурорів в інтересах держави відшкодовано майже 25 мільйонів гривень.