КамАЗ збив підлітка в Криму

10:09, 11 грудня 2008
Крым
0 0

У пішохода - шок і розбита голова

11-річний пішохід травмований внаслідок наїзду вантажного автомобіля КамАЗ в Сімферопольському районі Криму. 

Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні в селищі Мазанка.

КамАЗ скоїв наїзд на підлітка біля поштового відділення. 

Хлопчик був шпиталізований із закритою черепно-мозковою травмою, судорожним синдромом і шоком.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter