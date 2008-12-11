КамАЗ збив підлітка в Криму
10:09, 11 грудня 2008Крым
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У пішохода - шок і розбита голова
11-річний пішохід травмований внаслідок наїзду вантажного автомобіля КамАЗ в Сімферопольському районі Криму.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні в селищі Мазанка.
КамАЗ скоїв наїзд на підлітка біля поштового відділення.
Хлопчик був шпиталізований із закритою черепно-мозковою травмою, судорожним синдромом і шоком.
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