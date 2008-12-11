Росіянина зняли зі скелі в Криму
10:18, 11 грудня 2008Крым
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Невдала прогулянка на Ай-Петрі
Рятувальники надали допомогу туристу з Московської області Росії, який заблукав в горах в ялтинському регіоні Криму.
Як повідомляє прес-служба Головного управління МНС України в Криму, мешканець російського міста Железнодорожний вирішив прогулятися в районі гори Ай-Петрі, збився зі стежки і не зміг самостійно спуститися зі скель.
Співробітники гірського пошуково-рятувального загону з використанням спеціального спорядження зняли туриста зі скелі і доставили в безпечне місце.
Росіянин не потребує медичної допомоги.
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