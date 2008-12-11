У Києві спіймали нечистого суддю з Криму
Порушено кримінальну справу
Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно судді Окружного адміністративного суду Київської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 375 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.
Слідством встановлено, що вказана особа, раніше працюючи на посаді судді Залізничного районного суду Сімферополя, не проводячи судових засідань, сфабрикувала рішення в інтересах підсудного. На теперішній час неправосудну постанову скасовано за апеляцією прокуратури.
Обвинуваченого у хабарництві чекає судове слідство, а "служителя Феміди, яка діяла в його інтересах, а не в інтересах правосуддя – досудове слідство", відзначили в ГПУ.