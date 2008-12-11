У Києві спіймали нечистого суддю з Криму

Прокуратура Криму порушила кримінальну справу стосовно судді Окружного адміністративного суду Київської області за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст. 375 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури України.

Слідством встановлено, що вказана особа, раніше працюючи на посаді судді Залізничного районного суду Сімферополя, не проводячи судових засідань, сфабрикувала рішення в інтересах підсудного. На теперішній час неправосудну постанову скасовано за апеляцією прокуратури.

Обвинуваченого у хабарництві чекає судове слідство, а "служителя Феміди, яка діяла в його інтересах, а не в інтересах правосуддя – досудове слідство", відзначили в ГПУ.