Феодосія може залишитися без води

Енергетики через заборгованість загрожують відключити від електроенергії Феодосійський міськводоканал.

Як повідомила головний фахівець із зв`язків зі ЗМІ виконавчого комітету Феодосійської міської ради Ганна ТРОФИМОВА, поточна заборгованість підприємства перед РЕС становить близько 1 мільйона гривень.

”У місті створена надзвичайна комісія. Свою роботу вона почне з боржників водоканалу. Усього їх понад п`ятисот, з них 30 - підприємства міста, решта - феодосійці”, - повідомила Г.ТРОФИМОВА.

”Місто може залишитися без води у будь-який момент, і як наслідок - без тепла. Якщо якесь підприємство не погасить борги за воду найближчим часом, надзвичайна комісія має право припинити його роботу”, - зазначають у МНС Феодосії.

Водоканалу доручено активніше працювати з боржниками - жителями міста, аж до відключення їх від водопостачання.

Сьогодні тарифи на воду не окупають витрати водоканалу на електроенергію, говорять на підприємстві.