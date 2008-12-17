Саратов не бачить політики у відмові виділити кошти на українську школу

Голова Севастопольської міської ради Валерій САРАТОВ не бачить політики у відмові міськради виділити 500 тис. грн. на будівництво української школи-колегіуму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в інтерв`ю журналістам.

Зокрема, за його словами, політики в питанні виділення або не виділення міською радою Севастополя засобів на будівництво в місті української школи-колегіуму немає, рішення про відмову в коштах ухвалене через ненадання депутатам звіту міською державною адміністрацією про використання виділених чотири місяці тому 500 тис. грн. на будівництво цього об`єкту.

Як стверджує В.САРАТОВ, виділених державою на будівництво школи-колегіуму 2,5 млн. грн. і 500 тис. грн. з бюджету міста цілком вистачило б адміністрації для того, щоб почати роботи, «проте будівництво почалося тільки два дні тому».

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН назвав політичним цинізмом чергову відмову міськради Севастополя співфінансувати будівництво української школи-колегіуму. С.КУНІЦИН сказав, що «вкотре політичні амбіції переважили розумні докази».

18 листопада 2008 року С.КУНІЦИН, коментуючи першу відмову міськради Севастополя співфінансувати будівництво української школи-колегіуму, заявив: «У нас уже два місяці лежать 5 млн. грн. з держбюджету. Не можемо почати будівництво, тому що третій місяць підряд міськрада відмовляє у співфінансуванні».