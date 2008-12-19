Лідер фракції БЮТ з реанімації обурилася махінацією у ВР Криму

Голова фракції БЮТ у Верховній Раді Криму Тетяна ЗВЄРЄВА, яка після дорожньої аварії перебуває в лікарні, назвала безпрецедентною подією махінацію з її карткою для голосування на останньому цього року пленарному засіданні парламенту автономії.

Заяву депутата в УНІАН передано прес-службою Кримської організації Всеукраїнського об`єднання «Батьківщина».

”Махінація з моєю карткою у Верховній Раді Криму - безпрецедентна подія, цинізм якої неможливо навіть висловити. Я знаю, хто вирішив скористатися ситуацією і спробував використати моє ім`я у своїх цілях. Як політик категорично заявляю – подібні маніпуляції недопустимі”, - заявляє Т.ЗВЄРЄВА.

Лідер фракції БЮТ у парламенті Криму зазначила: незважаючи на те, що вона зараз в лікарні, в реанімаційному відділенні, це не означає, що вона не зможе постояти за себе і ”за своє добре ім`я”. ”Деякі мої колеги по депутатському корпусу, мої однопартійці тримають ситуацію під контролем”, - сказала Т.ЗВЄРЄВА.

Депутат звернулася до голови ВР Криму Анатолія ГРИЦЕНКА із заявою, в якій, зокрема, попросила визнати всі голосування від її імені, що проходили на пленарному засіданні 18 грудня, недійсними. Т.ЗВЄРЄВА послалася на п.3 ст.9 Закону України ”Про статус депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим”, в якому закріплено, що депутат особисто здійснює своє право на голосування.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня ВР Криму через відсутність кворуму і суперечності між депутатами не змогла зібратися на пленарне засідання. Засідання переносилося кілька разів, а потім було відкладене на 18 грудня.

18 грудня ВР АРК зуміла розблоковувати свою роботу. Під час засідання, в якому брали участь менше 60 зі 100 депутатів кримського парламенту, виникли непорозуміння через картки для голосування. Так, голова комісії з контролю за електронним голосуванням, представник фракції Блоку ”За Януковича!”, лідер Кримської організації партії ”Російський блок” Олег РОДИВИЛОВ заявив, що голосує картка Т.ЗВЄРЄВОЇ, хоча депутат у лікарні після автоаварії. О.РОДИВИЛОВ вказав на депутата – члена фракції Блоку ”За Януковича!”, у якого, за його даними, була картка Т.ЗВЄРЄВОЇ.

Через деякий час, представник фракції БЮТ Тетяна КРАСИКОВА повідомила, що у ВР Криму у бютівців із сейфа зникли картки 3-х депутатів, які потрапили в ДТП, - Т.ЗВЄРЄВОЇ і ще двох парламентаріїв. Т.КРАСИКОВА запропонувала ”запросити міліцію” і розібратися в події.

Кримський спікер дав доручення перевірити озвучену інформацію.