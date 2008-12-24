У Криму розпочалась сертифікація миротворців для Косового

Заходи з сертифікації нової – 12-ї – ротації національної складової “УкрПолбату” до виконання миротворчих завдань у складі сил КФОР у Косовому розпочалися сьогодні на території миротворчого містечка в районі селища Перевальне Сімферопольського району АРК.

Як повідомив прес-секретар командування Центру військ берегової оборони ВМС України майор Владислав СЕЛЕЗНЬОВ, перевірку “УкрПолбату” нової ротації, яка триватиме до 26 грудня, проводить спеціальна комісія на чолі з начальником відділу оперативного забезпечення Центру ВБО підполковником Миколою СЕРГІЄНКОМ.

Протягом трьох діб офіцери перевірять стан виконання вимог Директиви міністра оборони України від 5 серпня №Д-15 в частині, що стосується готовності національного контингенту до виконання завдань у складі Сил НАТО в Косово, відповідність їх організаційно-штатної структури меті застосування та завданням за призначенням.

Метою роботи комплексної комісії є перевірка рівня підготовленості особового складу об’єкту перевірки, стан командирської, фахової підготовки офіцерів. Також офіцерам Центру військ берегової оборони необхідно перевірити стан навчальної матеріально-технічної бази національного контингенту, оцінити стан гуманітарного та соціального забезпечення, рівень патріотичного виховання особового складу, стан військової дисципліни і правопорядку майбутніх миротворців.

Зокрема, у ході сертифікації перевірятиметься тактико-стройовий і тактико-спеціальний вишкіл майбутніх миротворців, виконання ними вправ стрільб зі стрілецької зброї та озброєння автомобілів “Хаммер” і БРДМ. Також проводитимуться контрольні заняття з фізичної підготовки.

Крім того, комісія Центру військ берегової оборони має з’ясувати питання укомплектованості озброєнням і військовою технікою, матеріально-технічними засобами, а також надати практичну та методичну допомогу командуванню національного контингенту у вирішенні проблемних питань.