У кримських горах небезпека снігових лавин
10:00, 11 січня 2009Крым
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На початку тижня...Повідомлення МНС...
На початку тижня в горах Криму збережеться небезпека сходження снігових лавин.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.
«По 13 січня на дорогах АР Крим - ожеледиця, в горах Криму зберігається небезпека сходження снігових лавин», - наголошується в штормовому попередженні кримського Главку МНС.
Як повідомляв УНІАН, на 8-9 січня в Криму оголосили штормове попередження. Увечері 8 січня на 51-му кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли дві снігові лавини і перекрили рух. Велися роботи з розчищення завалів. У горах Криму у вихідні зберігалася небезпека сходження снігових лавин.
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