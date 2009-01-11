У кримських горах небезпека снігових лавин

На початку тижня в горах Криму збережеться небезпека сходження снігових лавин.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

«По 13 січня на дорогах АР Крим - ожеледиця, в горах Криму зберігається небезпека сходження снігових лавин», - наголошується в штормовому попередженні кримського Главку МНС.

Як повідомляв УНІАН, на 8-9 січня в Криму оголосили штормове попередження. Увечері 8 січня на 51-му кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли дві снігові лавини і перекрили рух. Велися роботи з розчищення завалів. У горах Криму у вихідні зберігалася небезпека сходження снігових лавин.