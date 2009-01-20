Мітинг за права Кримської автономії зіпсували працівники ринків

Захистити права Кримської автономії зажадали сьогодні учасники мітингу в Сімферополі.

18 років тому – 20 січня 1991 року – відбувся референдум, на якому більшість кримчан висловились за відновлення автономного статусу Криму. 12 лютого 1991 року з урахуванням волевиявлення громадян Верховна Рада УРСР прийняла закон про закріплення повноважень республіки на державному рівні. 20 січня в Криму відзначаєься День Автономної Республіки Крим.

«Дуже багато хто за ці 18 років хотів знищити нашу республіку, дуже багатьом не подобається, що Автономна Республіка Крим є у складі України, дуже багатьом не подобається, що у нас є ще якісь повноваження, і ми можемо захистити свої права. За ці 18 років ми демонстрували єдність і вміло захищалися», – заявив на мітингу перед будівлею кримського парламенту лідер Російської громади Криму, перший віце-спікер автономії Сергій ЦЕКОВ.

Як передає кореспондент УНІАН, на акцію зібралися представники Російської громади Криму, Партії регіонів, Союзу молоді регіонів України, Блоку Вітренко «Народна опозиція», партій «Союз» і «Руський блок». Вони тримали в руках державні прапори Росії, прапори своїх громадсько-політичних сил, транспаранти з гаслами: «20 січня – День Автономної Республіки Крим» і «Захистимо Крим від свавілля українських чиновників». Мітингувальники також скандували: «Севастополь! Крим! Росія!» і «Україна, Росія, Білорусь – єдність!». Під час акції було озвучено поздоровлення лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА з Днем АРК.

Мітингувальники заявили «про твердий намір боротися за зміцнення суверенітету Республіки Крим». «Республіка Крим, будучи плацдармом для російських і проросійських сил України, ніколи не прийме НАТОвської військово-політичної доктрини і завжди прагнутиме до відновлення повномасштабного державно-політичного Союзу України з Російською Федерацією», – наголошується в резолюції.

Поряд з учасниками мітингу на захист прав автономії зібралися на акцію протесту підприємці, які працюють на ринках. Вони виступали проти ініціативи збільшення ринкового збору. Люди тримали транспаранти: «Ми згодні платити оренду, а не побори», «Малий бізнес – кровоносна система країни», «Досить сидіти на шиї малого бізнесу», кричали «Геть податок!», а дехто стукав порожніми пластиковими пляшками. Підвищення суми, що сплачується за торгове місце, може привести до закриття їх бізнесу, заявили учасники акції. Одна з підприємниць сказала кореспондентові УНІАН, що зараз за день вона платить 22 гривні ринкового збору, а підвищення збору до 60-70 гривень «не потягне».

Ринкові працівники намагалися перекричати і обсвистати учасників мітингу за автономію, а також прорватися через кордон правоохоронців, який розділяв акції. Зі свого боку депутати Верховної Ради Криму – учасники мітингу за права автономії – пообіцяли представникам малого бізнесу заблокувати ініціативу офіційного Києва підвищити ринковий збір.

У двох акціях, за оцінками міліції, взяла участь близько тисячі осіб.