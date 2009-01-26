Лобове зіткнення в Криму: одна особа загинула і три зазнали травм (фото)

Одна особа загинула і три зазнали травм різного ступеня тяжкості внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на в`їзді до Ялти.

Як повідомили у прес-службі Управління Державтоінспекції в Криму, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні о 6.45 на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.

18-річний водій автомобіля Opel Astra не впорався з управлінням, внаслідок чого машина виїхала на смугу зустрічного руху, де врізалася в Volkswagen Transporter. За словами водія «Фольксвагена», «Опель» виїхав на зустрічну смугу, обганяючи тролейбус, повідомили в ДАІ.

У ДТП загинув пасажир «Опеля» - хлопець близько 18-20 років. Постраждали водій «Опеля», водій і пасажир «Фольксвагена».

Фото ДАІ Криму