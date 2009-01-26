Лобове зіткнення в Криму: одна особа загинула і три зазнали травм (фото)
13:11, 26 січня 2009Крым
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Аварія на в`їзді до Ялти
Одна особа загинула і три зазнали травм різного ступеня тяжкості внаслідок лобового зіткнення двох автомобілів на в`їзді до Ялти.
Як повідомили у прес-службі Управління Державтоінспекції в Криму, дорожньо-транспортна подія сталася сьогодні о 6.45 на автодорозі Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта.
18-річний водій автомобіля Opel Astra не впорався з управлінням, внаслідок чого машина виїхала на смугу зустрічного руху, де врізалася в Volkswagen Transporter. За словами водія «Фольксвагена», «Опель» виїхав на зустрічну смугу, обганяючи тролейбус, повідомили в ДАІ.
У ДТП загинув пасажир «Опеля» - хлопець близько 18-20 років. Постраждали водій «Опеля», водій і пасажир «Фольксвагена».
Фото ДАІ Криму
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