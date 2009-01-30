100-кілометровий нічний марш здійснили у Криму миротворці (фото)

У Криму водії нової ротації миротворчого контингенту здійснили стокілометровий нічний марш.

Нагадаємо, в автономії триває підготовка до чергової ротації національного контингенту спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” у Косовому.

Як повідомляє Управління прес-служби Міністерства оборони України, маршрут руху техніки при здійсненні маршу пролягав територією Ангарського військового полігону та дорогами, де інтенсивність руху цивільних автомобілів незначна.

"З органами ДАІ та місцевими органами влади заздалегідь було погоджено час та порядок руху колони", - йдеться у повідомленні.

Під час руху головна увага керівників та інструкторів була зосереджена на дотриманні водіями Правил дорожнього руху і заходів безпеки при керуванні автомобілем у складних зимових умовах, недопущенні перевищення швидкості та скорочення дистанції між автомобілями.

Військовослужбовці здійснили марш на БТР-80 та БРДМ-2, автомобілях “Хаммер”, УАЗах та вантажівках ЗіЛ-131, ГАЗ-66 та УРАЛ-4320.

"Складний гірський шлях ледь освітлювався вогнями габаритів, а коли колона почала підніматися отрогами Долгоруківської яйли, то миротворці, яким свого часу довелося служити на Балканах, в один голос заявили, що таких доріг у Косовому чимало", - йдеться у повідомленні.

"Саме тому досвід, отриманий водіями в Криму, буде надзвичайно корисним під виконання миротворчої місії", – зазначив начальник зборів з перепідготовки водіїв миротворчого контингенту майор Олексій ГУМЕНЮК.

Підбиваючи підсумки нічного маршу, командир батальйону підполковник Володимир ВЕРЕМЧУК підкреслив, що кожен із сорока одного військовослужбовця, хто вночі проїхав складними кримськими дорогами, успішно пройшов випробування.

Найближчим часом на майбутніх водіїв-миротворців чекає випробування 250-кілометровим маршем із виконанням тактико-спеціального завдання.

Фото - сайт Міноборони