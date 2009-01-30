Міліція затримала квартет юних сімферопольців-відморозків

Правоохоронці знайшли чотирьох хлопців, які по-звірячому били і грабували одиноких перехожих у Сімферополі.

Як повідомляє Відділ зв`язків з громадськістю кримського управління МВС, декілька нападів сталося в січні в парку поблизу Будинку культури профспілок. Постраждалі потім, як правило, у тяжкому стані потрапляли до лікарень. «Переломи ребер, серйозні черепно-мозкові травми і навіть часткова втрата зору – такі діагнози ставили їм лікарі», – йдеться в повідомленні.

Четверо 17-річних сімферопольців були затримані за місцем проживання. Хлопці були з благополучних сімей. Двоє навчалися в технічних ліцеях, інші двоє – у випускних класах шкіл.

Хлопці були футбольними фанатами. «Так званими «ультрас», тобто навколофутбольними хуліганами. Набивши руку у фанатських сутичках і бійках, підлітки вирішили одержані навики застосувати з «вигодою» для себе. Перед виходом на «стежку війни», вони надягали важкі ковані черевики. Побачивши одинокого перехожого, хлопці різко збивали його з ніг і з усіх боків завдавали ударів черевиками», – сказано в повідомленні.

Діяли вони швидко й організовано: вкладалися з нападами в дві-три хвилини. «Попри безпрецедентну жорстокість, на грабунках «квартет» заробляв небагато – не більше ста гривень з нальоту, плюс мобільні телефони», – відзначили в міліції. Гроші хлопці витрачали на посиденьки в барах, пиво і сигарети.

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