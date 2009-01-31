На кримських річках очікується підвищення рівня води до 1,5 метра

На річках Криму в останній день січня очікується підвищення рівня води на 0,5-1,5 метра.

Про це попереджає Головне управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій в Криму.

Крім того, 31 січня на території Кримської автономії можливі сильні дощі з переходом у мокрий сніг, не виключене налипання мокрого снігу та ожеледиця. На півострові місцями можливий туман при видимості 100-500 метрів, наголошується в штормовому попередженні кримського МНС.

Проїзд Кримом забезпечений. Чергують 83 особи і 51 одиниця техніки, кажуть рятувальники.