Глава адміністрації Севастополя подав позов до суду на рішення Ради
Куніцин вважає роботу ТСК замовною
Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН подав до Окружного адміністративного суду Криму позов «Про визнання недійсним правового акту індивідуальної дії», відповідачем по якому буде Верховна Рада України.
Як повідомили у прес-службі Севастопольської міськдержадміністрації, в позовній заяві міститься вимога визнати незаконною і скасувати постанову Верховної Ради від 16 січня про попередній звіт Тимчасової слідчої комісії (ТСК) щодо діяльності Севастопольської адміністрації.
С.КУНІЦИН вважає рішення парламенту «політичним», а роботу ТСК - «необ`єктивною й замовною».
«По-перше, сама Тимчасова слідча комісія була створена й працювала в обхід закону, - сказав С.КУНІЦИН, - по-друге, її висновки базуються на фактах, оскаржених у судовому порядку. По-третє, про яку «недовіру голові адміністрації», висловлену міськрадою може йтися, якщо адміністрація міськраді не підпорядковується, й це доведено й роз`яснено судом».
Як додав С.КУНІЦИН, у нього «таке відчуття, що комісія ВЕРНИДУБОВА (депутат ВР - ред.) в своєму політичному запалі «прибрати КУНІЦИНА» просто «підставила» всю Верховну Раду України».
Голова Севастопольської адміністрації упевнений, що «справедливість восторжествує». «Я подав позови: один - на рішення парламенту, другий - про захист честі та гідності - вже на пана ВЕРНИДУБОВА», - сказаі він.
«Добитися правди для мене - справа честі. Парламентарії повинні займатися законотворчістю, а не «політичним кілерством», - зазначив С.КУНІЦИН.
Як повідомлялося, парламентська ТСК на чолі з народним депутатом Іваном ВЕРНИДУБОВИМ (Партія регіонів) була створена 5 червня 2008 року. Її завданням було з`ясування обставин порушень Конституції України та законодавства України Севастопольською міськдержадміністрацією й міськрадою, іншими органами виконавчої влади в питаннях земельних відносин. Комісія також розбиралася у випадках «службових зловживань» при виконанні робіт за Програмою соціально-економічного розвитку Севастополя. Попередні висновки голова ТСК озвучив у парламенті 16 січня 2009 року. В результаті Верховна Рада прийняла постанову про попередній звіт комісії, в якому, зокрема, запропонувала Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ реалізувати рішення міськради Севастополя про висловлення недовіри голові міськадміністрації С.КУНІЦИНУ, а також вирішила передати матеріали розслідування в правоохоронні органи.
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