У Криму викрили посадовців, які крали електроенергію

У Криму правоохоронцями викрито посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю, які самовільно підключилися до електричної мережі «Крименерго» й упродовж 2007-2008 років незаконно використали 515 тисяч кіловат електроенергії.

Як повідомляє прес-служба МВС України, посадовці завдали збитки «Крименерго» на суму понад 360 тисяч гривень.

Прокуратура порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.188-1 Кримінального кодексу України (викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання).