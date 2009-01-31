Керівник ДУСі: уряд не може забрати «Артек» без узгодження з ЮНЕСКО

Керівник Державного управління справами Президента Ігор ТАРАСЮК вважає неможливим зміну форми управління Міжнародним дитячим центром «Артек» без узгодження з ЮНЕСКО.

Таку думку І.ТАРАСЮК висловив журналістам, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Ми вивчатимемо це питання, адже «Артек» знаходиться під егідою ЮНЕСКО, і на сьогодні ми не можемо змінити форму управління без узгодження з ЮНЕСКО», - сказав І.ТАРАСЮК.

У той же час, керівник Держуправсправами Президента зазначив, що решта всіх рішень, прийнятих урядом для забезпечення функціонування МДЦ «Артек», дасть змогу врегулювати всі проблеми. «Якщо кошти справді будуть наступного тижня, нас це влаштовує, але все це треба було робити раніше», - додав він.

На думку І.ТАРАСЮКА, сьогоднішні рішення уряду відповідають указу Президента про забезпечення функціонування МДЦ «Артек».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня уряд передав МДЦ «Артек» зі сфери управління Державного управління справами Президента до Кабінету міністрів.

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