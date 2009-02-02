Парламент Криму збирається на позачергову сесію

4 лютого Верховна Рада Автономної Республіки Крим на позачерговій сесії розгляне проект бюджету автономії на 2009 рік.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА, обнародуваному на офіційному сайті ВР Криму.

На порядок денний винесене одне питання – «Про бюджет Автономної Республіки Крим на 2009 рік».

З доповіддю з цього питання виступить міністр фінансів автономії Павло ТОКАРЄВ.