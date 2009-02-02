Парламент Криму збирається на позачергову сесію
16:50, 02 лютого 2009Крым
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На порядок денний винесене одне питання
4 лютого Верховна Рада Автономної Республіки Крим на позачерговій сесії розгляне проект бюджету автономії на 2009 рік.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні кримського спікера Анатолія ГРИЦЕНКА, обнародуваному на офіційному сайті ВР Криму.
На порядок денний винесене одне питання – «Про бюджет Автономної Республіки Крим на 2009 рік».
З доповіддю з цього питання виступить міністр фінансів автономії Павло ТОКАРЄВ.
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