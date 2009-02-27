Інвентаризація земель населених пунктів Криму йде низькими темпами

В Україні проведено інвентаризацію 61% (4 млн. 534,4 тис. га) земель населених пунктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Державного комітету із земельних ресурсів України Дмитро ЗАВТУР під час колегії Держкомзему.

За його словами, впродовж 2008 року в Україні проведена інвентаризація лише 123,64 тис. га земель населених пунктів. Найнижчі темпи інвентаризації землі в населених пунктах в Донецькій, Полтавській, Харківській, Черкаській областях і в Криму.

При цьому площа інвентаризованих земель несільскогосподарського призначення за межами населених пунктів становить 7 млн. 722,9 тис. га, або 70,8% загальної площі. Зокрема, в 2008 році проведено інвентаризацію 111,8 тис. га земель несільскогосподарського призначення.

Низькими темпами інвентаризація здійснюється у Волинській, Дніпропетровській, Сумській і Харківській областях.