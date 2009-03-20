В районі Ай-Петрі лавинонебезпечно

20-21 березня у районі гори Ай-Петрі в Криму існує небезпека сходження сніжної лавини.

Про це повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму.

Сьогодні на території автономії очікуються сильний дощ, сніг, налипання мокрого снігу, а також посилення південно-західного вітру до 25-30 м/с, наголошується у штормовому попередженні міністерства.

Севастопольською Гідрометеорологічною обсерваторією також зафіксовані небезпечні гідрометеорологічні явища: вітер 25-30 м/с, дощ, часом сильний. Висота хвиль у морі – 40-50 дм, у другій половині дня 20 березня – 60 дм.

Щоб уникнути надзвичайних ситуацій, служба порятунку нагадує жителям і гостям Севастополя, що вихід у море, перебування у горах за небезпечних погодних умов загрожує необоротними наслідками.

Під час шквального вітру також необхідно звести до мінімуму перебування на вулиці, зокрема за кермом автомобіля.

Оскільки вітер швидкістю вище за 25 м/с вважається критичними, то вірогідність виникнення НС за таких умов зростає. У зв`язку з цим всі служби Севастополя перебувають у режимі бойової готовності.