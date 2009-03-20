Міліція «накрила» у Феодосії цех з виробництва відеоконтрафакту

Співробітники міліції виявили у Феодосії цех з виробництва контрафактних відеодисків, у тому числі порнографічного характеру.

Цех, який відкрив 25-річний місцевий житель, два роки працював під виглядом приватного торгівельного підприємства. Диски йшли на продаж на ринки і центральні вулиці Феодосії.

"Під час перевірки торгівельних точок правоохоронці вилучили більш як 5 тисяч контрафактних дисків. У цеху вилучили близько 2 тисяч заготовок для їх виробництва і сучасну комп`ютерну техніку", - повідомляє прес-служба міліції Криму.

Порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 203 Кримінального кодексу України (порушення законодавства, регулюючого виробництво, експорт, імпорт дисків) і ст. 301 КК України (ввезення, виготовлення, збут і поширення порнографічних предметів).